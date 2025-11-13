ЦБ хочет разрешить УК ПИФов инвестировать в инструменты на криптовалюту

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольга Шишлянникова отметила, что изменения вступят в силу в I квартале 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России в I квартале 2026 года намерен предоставить управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФов) инвестировать в инструменты с привязкой к криптовалюте, сообщила на Уральской конференции НАУФОР директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

"Мы в I квартале обещаем сделать для паевых инвестиционных фондов возможность инвестировать в расчетные инструменты на криптовалюту. На I квартал мы уже запланировали поправки. Так что будет у всех у вас счастье в этой части", - сказала она.