В Болгарии депутаты преодолели вето президента на закон о правах "Лукойла"

Глава государства Румен Радев отметил, что закон предусматривает косвенную национализацию активов предприятия с возможностью их последующей передачи неопределенному количеству третьих лиц

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания Болгарии большинством голосов отклонили вето президента Румена Радева на закон, ограничивший права "Лукойла".

Ранее глава государства отправил в парламент на новое рассмотрение закон об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, который фактически вводил внешнее управление над активами компании "Лукойл". Депутаты правящего большинства - 128 человек - отклонили вето, 59 депутатов поддержали позицию президента. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа

Радев определил, что принятые изменения подрывают правопорядок в стране, противоречат основным европейским правовым нормам и создают высокий риск для государственных финансов. Также глава государства отметил, что по совокупности поправок закон, принятый парламентом 7 ноября, на практике предусматривает косвенную национализацию активов предприятия с возможностью их последующей передачи неопределенному количеству третьих лиц, открывая широкий простор для произвола и злоупотреблений, нарушает основные конституционные принципы.

Во время дебатов позицию президента защищали лишь представители оппозиции, они же заявили о готовности оспорить закон в Конституционном суде.

Одобренный правящим большинством законопроект предусматривает введение на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл нефтохим Бургас" поста особого торгового управляющего, с момента назначения которого нынешнее руководство предприятия, акционеры и собственники капитала лишаются права принимать решения, распоряжаться акциями и денежными средствами. Административные акты, изданные особым управляющим, не подлежат административному и судебному контролю. Принятый закон вступит в силу после официальной публикации, что должно произойти в течение семи дней.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. В Болгарии "Лукойл" владеет нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе, сетью АЗС и нефтебаз, бизнесом судовой и авиационной бункеровки.