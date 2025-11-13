Фон дер Ляйен сообщила о поставках Украине свыше 2 ГВт электроэнергии

Глава Еврокомиссии также отметила, что ЕС намерен защищать критическую инфраструктуру, поставляя Киеву новое оборудование для борьбы с беспилотниками

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Евросоюз поставляет Украине свыше 2 ГВт электроэнергии, а также обещает отремонтировать и защитить разрушенные объекты энергетической инфраструктуры страны. С таким заявлением в Европарламенте выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС отремонтирует объекты, пораженные российскими ударами. ЕС стабилизирует электросеть Украины, поставляя ей свыше 2 ГВт электроэнергии. И ЕС намерен защищать критическую инфраструктуру, поставляя новое оборудование для борьбы с беспилотниками", - заявила она.

Глава Еврокомиссии также в очередной раз высказала мнение, что Россия намерена "использовать зиму как оружие". При этом фон дер Ляйен предположила, что зима "определит будущее" конфликта.