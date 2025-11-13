МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть в 2025 году до 778 тыс. б/с

Он вырос на 78 тыс. б/с

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Спрос на нефть в мире в 2025 году увеличится на 788 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В октябре агентство прогнозировало рост спроса на 710 тыс. б/с. Таким образом, прогноз на этот год повышен на 78 тыс. б/с.

В МЭА добавили, что в 2026 году рост спроса составит 770 тыс. б/с, что на 71 тыс. б/с превышает прошлый прогноз (699 тыс. б/с).

По данным агентства, мировой спрос на нефть в 2025 году составит 103,884 млн б/с, в 2026 году - 104,654 млн б/с.