МЭА повысило прогноз по росту поставок нефти в мире в 2025-2026 годы

В октябре общее предложение на рынке упало на 440 тыс. б/с

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) вновь повысило прогноз по росту предложения нефти в мире в 2025 году - теперь на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), следует из отчета организации. Таким образом, ожидается увеличение предложения нефти в 2025 году на 3,1 млн б/с - до 106,3 млн б/с.

Прогноз поставок нефти на мировой рынок на 2026 год повышен на 100 тыс. б/с. В результате предложение нефти в мире в 2026 году вырастет на 2,5 млн б/с - до 108,7 млн б/с.

При этом в октябре общее предложение нефти на рынке упало на 440 тыс. б/с, до 108,2 млн б/с, поскольку добыча ОПЕК+ снизилась на 520 тыс. б/с, отметило агентство. При этом практически половина снижения добычи пришлась на Казахстан. Поставки стран, не входящих в ОПЕК+, выросли на 80 тыс. б/с.