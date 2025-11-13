Нефтяной экспорт из России упал в октябре до 7,35 млн б/с

Доходы от экспорта нефти в октябре составили $8,81 млрд

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в октябре 2025 года упал на 2% по сравнению с сентябрем - до 7,35 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в материалах Международного энергетического агентства (МЭА). При этом доходы от экспорта снизились на 2,81% - до $13,13 млрд.

Поставки нефти упали на 110 тыс. б/с, а нефтепродуктов - на 40 тыс. б/с.

Доходы от экспорта нефти в октябре составили $8,81 млрд (на $420 млн меньше, чем в сентябре), от экспорта нефтепродуктов - $4,32 млрд (рост на $40 млн).

При этом по сравнению с октябрем прошлого года доходы РФ от нефтеэкспорта снизились более чем на $2 млрд.