"Яндекс": написанные ИИ тексты в будущем будут неотличимы от традиционных

Директор по развития технологий искусственного интеллекта Александр Крайнов считает, что в любой работе важно указывать, для чего и как использовался в ней ИИ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Тексты, написанные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), в будущем будет невозможно отличить от "человеческих", заявил директор по развития технологий ИИ "Яндекса" Александр Крайнов в студии ТАСС на форуме "Цифровые решения".

"Если сейчас еще как-то отличить можно, то спустя какое-то время отличить станет невозможно совсем", - сказал он.

Раньше, напомнил Крайнов, люди просто искали информацию для текстов в сети, до этого - в библиотеках, и "творчески или не очень творчески" перерабатывали ее. "Теперь эта часть выполняется искусственным интеллектом. И мне кажется, что при правильном и разумном применении в этом нет ничего плохого", - считает он.

По его словам, в любой своей работе важно указывать, для чего и как использовался в ней ИИ - по аналогии с тем, как "добротной работой" считается та, в которой указаны источники информации.