МЭА: санкции против "Роснефти" и "Лукойла" создают риски для мировых рынков

Как отмечают эксперты агентства, ограничительные меры в отношении двух ключевых игроков российской нефтяной отрасли уже приводят к операционным сбоям и усилению напряженности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Введение западными странами санкций против ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл" создает риски для стабильности мировых энергорынков, выходящие далеко за пределы Российской Федерации, следует из данных ноябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Как отмечают эксперты МЭА, ограничительные меры в отношении двух ключевых игроков российской нефтяной отрасли уже приводят к операционным сбоям и усилению напряженности на рынках. В частности, "Лукойл" объявил форс-мажор на месторождении "Западная Курна - 2" в Ираке (мощностью 480 тыс. баррелей в сутки) после того, как власти страны заморозили денежные средства и переводы нефти компании. Параллельно правительство Болгарии инициировало национализацию принадлежащего "Лукойлу" НПЗ в Бургасе. С учетом потенциальных последствий для румынского НПЗ Petrotel, это может привести к дальнейшему ужесточению ситуации на восточноевропейских рынках нефтепродуктов.

"До тех пор, пока не появятся дополнительные подробности о мерах по обеспечению соблюдения и возможных обходных путях, мы сохраняем наш прогноз добычи сырой нефти в России без изменений на уровне 9,3 млн баррелей в сутки, но отмечаем значительный риск снижения перспектив", - говорится в отчете.

МЭА также констатирует, что российская нефтяная отрасль демонстрирует способность адаптироваться к санкционному давлению. "Страна продемонстрировала способность быстро создавать новые нефтетранспортные компании и перевозить больше объемов через свой санкционный флот, дальнейшие действия экспорта российской нефти и нефтепродуктов будут определяться решениями основных покупателей о правоприменении и выборе поставщиков", - подчеркнули в агентстве.