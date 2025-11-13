В России разработали первого робота для экспресс-анализа сельхозземель

Его применение позволит сократить с нескольких дней до нескольких часов химический анализ почвы и сэкономить на удобрениях до 40 млн рублей на 10 тыс. га

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Компания Cognitive Pilot ("Когнитив пилот") разработала первого отечественного робота с искусственным интеллектом для экспресс-анализа сельхозземель и начинает его производство в Сибири. Его применение позволит сократить с нескольких дней до нескольких часов химический анализ почвы и сэкономить на удобрениях до 40 млн рублей на 10 тыс. га, сообщили в пресс-службе компании.

"Когнитив пилот" представил не имеющего аналогов робота для экспресс-анализа почвы. Экономия удобрений агрохозяйствами от использования Cognitive Terra Sense, по оценке специалистов ведущей отраслевой ассоциации "Интерагротех", составляет от 20% до 25% при повышении урожайности. При этом экономический эффект от оптимального распределения удобрений составляет от 20 млн рублей до 40 млн рублей (за одну подкормку в расчете на 10 тыс. га - размеры среднего агрохозяйства). Для крупных хозяйств этот показатель составит миллиарды рублей", - говорится в сообщении.

Как поясняет пресс-служба, сейчас для проведения анализа берутся образцы почвы, которые после направляются в специализированные лаборатории. Результат аграрии могут ожидать до 14 дней. Разработка "Когнитив пилот" позволяет проводить при помощи искусственного интеллекта анализ почвы на глубину до 60 см и за 12 часов узнать результаты по 100 различным направлениям. Робота можно установить как на трактор или другую сельхозтехнику, так и на беспилотную платформу.

Испытания робот проходил в восьми регионах РФ, в том числе, Тамбовской и Белгородской областях. Производство будет налажено на фабрике компании в Томске. "Эксперты уже оценили объем потенциального спроса на наше новое решение, он составит порядка 18 млрд рублей к 2027-2028 годам. Потенциальный объем рынка оценивается сегодня более 39 млрд рублей", - цитирует пресс-служба слова генерального директора Ольги Усковой.

В ноябре 2019 года Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении соглашения о создании компании Cognitive Pilot, специализирующейся на разработке беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Компания с 2022 года включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В число акционеров на данный момент также входят Газпромбанк и фонд "Восход". Продукция компании используется в 12 странах мира, помимо РФ.