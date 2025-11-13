"Газпром" в III квартале увеличил на 25% число подключенных к газу домовладений

МОСКВА,13 ноября. /ТАСС/. "Газпром" в третьем квартале 2025 года на четверть нарастил количество домовладений в РФ, подключенных к газу, сообщила компания.

"Благодаря программе догазификации российские граждане все активнее переходят на природный газ. Только в третьем квартале 2025 года к сетевому газу было подключено 73,4 тыс. домовладений россиян - на 25% больше, чем за тот же период 2024 года", - говорится в сообщении.

Основную часть строительных работ выполнили газораспределительные организации группы "Газпром".

Компания отмечает, что подведение газовых сетей к границам участков бесплатно для потребителей.

Количество заключенных договоров с медицинскими и образовательными организациями на начало ноября превышало 1,1 тыс., с жителями садовых некоммерческих товариществ заключено более 54 тыс. договоров.

"Газпром" также отмечает, что продолжает реализацию мероприятий по организации газоснабжения потребителей Хабаровского края. В частности, компания построила газопроводы-отводы для переподключения потребителей от газопровода Оха - Комсомольск-на-Амуре (не принадлежит "Газпрому") к газопроводу Сахалин - Хабаровск - Владивосток.