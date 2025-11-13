Венгерская АЭС "Пакш" 14 ноября начнет отключение одного энергоблока

Мероприятие является плановым, пишет Reuters

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. Оператор венгерской атомной электростанции "Пакш" 14 ноября начнет поэтапное снижение мощности третьего реактора для проведения техобслуживания. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на оператора АЭС.

По его данным, отключение является плановым. Дополнительные подробности не приводятся.

На АЭС в Пакше, построенной советскими специалистами в 1980-е годы и работающей на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство второй очереди АЭС - пятого и шестого энергоблоков. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.