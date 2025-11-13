ВЭБ.РФ представила на конференции ООН уникальные меры поддержки зеленых проектов

В их числе строительство ветряков и солнечных станций, переработка мусора и создание цикличной экономики, модернизация общественного транспорта и улучшение коммунальной инфраструктуры городов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ представила на конференции Организации Объединенных Наций (ООН) уникальные меры поддержки "зеленых" и переходных проектов, сообщила пресс-служба ВЭБ.

"Госкорпорация ВЭБ.РФ представила на Конференции ООН по изменению климата (COP30) в Бразилии уникальные меры поддержки зеленых и переходных (адаптационных) проектов, которые появились в стране в октябре 2025 года, когда Банк России снизил коэффициенты риска для коммерческих банков, которые инвестируют в приоритетные зеленые и переходные проекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экономия капитала при применении этих стимулов может составить от 10 до 50%. При этом банки вправе поделиться такой скидкой с заемщиком по кредиту.

Директор по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Анастасия Цумерова отметила, что Россия является единственной страной, которая использует такие стимулы.

"В 2021 году мы совместно с Минэкономразвития разработали национальные таксономии зеленых и переходных проектов. Помимо этого, появились национальные правила верификации кредитов и облигаций для реализации таких проектов. На данный момент объем верифицированных по национальной таксономии облигаций и кредитов составил более $6 млрд. В этом году такие проекты были приоритизированы для предоставления стимулов со стороны Банка России", - сказала она.

В госкорпорации подчеркнули, что это проекты, которые вносят существенный вклад в ВВП России, помогают уменьшать вредные выбросы углекислого газа и направлены на технологическое лидерство страны. "В их числе строительство ветряков и солнечных станций, переработка мусора и создание цикличной экономики, модернизация общественного транспорта и улучшение коммунальной инфраструктуры городов", - говорится в сообщении.

"Опыт России в части разработки и применения таких стимулов уникален. Поэтому мы с радостью готовы будем поделиться им с нашими международными партнерами", - заключила директор по устойчивому развитию ВЭБ.РФ.

Конференция сторон Конвенции Организации Объединенных Наций (COP30) - ежегодная глобальная встреча, на которой мировые лидеры, ученые, неправительственные организации и лидеры гражданского общества собираются для обсуждения действий по борьбе с изменением климата. Она считается одним из ключевых событий в мире по этой теме.