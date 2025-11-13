Кабмин выделит 1,4 млрд рублей на расширение дорог в Калининграде и Кирове

Также средства получит Ханты-Мансийский автономный округ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство выделит 1,4 млрд рублей на расширение автодорожной инфраструктуры в ряде регионов, в том числе в Калининградской и Кировской областях. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 1,4 млрд рублей бюджетам трех российских субъектов. 1,4 млрд рублей - это Калининградская, Кировская области и Ханты-Мансийский автономный округ, благодаря чему будет продолжено расширение необходимой автодорожной инфраструктуры", - сообщил премьер.

Мишустин уточнил, что полмиллиарда рублей из этих средств пойдут на реконструкцию второй очереди кольцевого маршрута и продолжение работ в Приморской рекреационной зоне Калининградской области и строительство участка между двумя транспортными развязками - на Зеленоградск и Балтийск. Он напомнил о важности проекта Приморского кольца. Мишустин подчеркнул, что завершение всех его этапов поможет туристам быстрее и комфортно добираться до мест отдыха и в целом улучшит транспортное сообщение внутри самого субъекта.

"По поручению главы государства полмиллиарда рублей предусмотрим на обустройство сопутствующей инфраструктурой моста через реку Обь в районе Сургута, и 400 млн - на создание перехода под железной дорогой в Кирове. Прошу Минтранс строго следить за доведением средств, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок и в полном объеме", - подытожил глава правительства.