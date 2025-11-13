МТС и ФАС подписали мировое соглашение по спору об изменении тарифов связи

Оператор и ведомство согласовали порядок и сроки исполнения предписания по приведению их в соответствие с требованиями

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подписали мировое соглашение, касающееся спора об изменении тарифов на услуги связи в 2024 году и выплат в федеральный бюджет, сообщили в пресс-службе компании.

"ПАО "МТС" и Федеральная антимонопольная служба России урегулировали спор, касающийся изменения тарифов на услуги подвижной связи в 2024 году и выплат в федеральный бюджет, подписав мировое соглашение в Девятом арбитражном апелляционном суде", - отметили в компании.

В рамках мирового соглашения оператор и ведомство согласовали порядок и сроки исполнения предписания по приведению тарифов в соответствие с требованиями ФАС, включая варианты предложений для абонентов тарифных планов, которых затронули изменения 2024 года.

В Минцифры журналистам сообщили, что оценивают урегулирование позитивно.

"Решение позволит соблюсти интересы пользователей мобильной связи, а также обеспечить современными телеком-услугами и цифровыми сервисами еще больше жителей малых населенных пунктов", - сказали в пресс-службе министерства.