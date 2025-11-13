Кабмин выделит на субсидии авиаперевозок по РФ свыше 1,4 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что поддержка программы льготных перелетов между регионами, в том числе на направлении из Дальнего Востока имеет высокую социальную значимость

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Кабмин выделит на субсидии межрегиональных авиаперевозок свыше 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"Сегодня выделим более 1,4 млрд рублей на компенсацию расходов авиакомпаний при представлении сниженного тарифа. Но безусловно мы и далее продолжим обеспечивать услуги для привлечения билетов по угодным ценам", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что поддержка программы льготных перелетов между регионами, в том числе на направлении из Дальнего Востока имеет высокую социальную значимость и находится на постоянном контроле у президента РФ. "У нас немало мест, куда можно добраться практически только по воздуху. Страна большая и доступность авиационного транспорта важна для каждого человека, кто там живет, работает, да и для тех, кто хотел бы просто посетить просторы нашей Родины. Особенно это важно для молодежи, многодетных семей, для граждан старшего возраста или с ограниченными возможностями по здоровью", - констатировал Мишустин.

Премьер уточнил, что субсидируемых авиамаршрутов в текущем году - порядка восьмидесяти. Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города России. Право на билеты по специальным тарифам имеют в том числе граждане младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, а также многодетные семьи. "Этим ежегодно пользуются десятки тысяч людей", - подытожил Мишустин.