В Крыму направили на благоустройство 6,9 млрд рублей от национализации

На эти средства благоустроят, в частности, придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты и сети водоснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Крым в 2025 году направили на благоустройство региона 6,9 млрд рублей, полученные от национализации имущества граждан Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В этом году порядка тысячи объектов реализуется за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих киевский режим. Мы направили 6,9 млрд рублей на благоустройство, на придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты, сети водоснабжения и другое", - написал он в своем Telegram-канале.