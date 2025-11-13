С системой "Меркурий" Россельхознадзора работают больше 80 стран

Ежегодно в системе оформляется порядка 5,5 млрд электронных документов

Редакция сайта ТАСС

© Лев Федосеев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Больше 80 стран работают с информационной системой "Меркурий", разработанной Россельхознадзором для отслеживания таможенных грузов, находящихся под ветеринарным надзором. Ежегодно в "Меркурии" оформляется 5,5 млрд электронных документов, сообщила на пресс-конференции ТАСС начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ольга Пантелеева.

"Уже более чем с 80 государствами проведена такая работа [по интеграции зарубежных систем России в области ветеринарного контроля]. Таким образом были достигнуты договоренности, и в тех странах, где уже имеются свои электронные системы сертификации, идет обмен ветеринарными сертификатами с нашей страной. <...> Ежегодно в системе "Меркурий" оформляется порядка 5,5 миллиардов электронных документов", - рассказала Пантелеева.

Система "Меркурий" отслеживает весь путь, который проходит продукция животного происхождения от производителя до потребителя. Пантелеева добавила, что если у страны пока нет связи с "Меркурием", то Россельхознадзор предлагает ей воспользоваться модулем "Уведомления" в компоненте "Меркурий", где можно передать информацию об оформленных ветеринарных сертификатах и таким образом подтвердить законность ветеринарных сопроводительных документов.

Отвечая на вопрос ТАСС, Пантелеева рассказала, как Парагвай, Аргентина и многие другие страны передают России свои электронные сертификаты: когда приходит груз, например рыба из Чили, сотрудники Россельхознадзора видят все ее ветеринарные сертификаты в электронном виде. "Уже не подделать эти документы, мы четко видим, что именно оформлял компетентный орган в области ветеринарии той страны", - сказала Пантелеева и уточнила, что те страны, которые пока не передают электронные сертификаты, передают информацию, которая в них содержится.