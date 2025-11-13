ГД рекомендует кабмину обеспечить рост производительности труда в размере 21% к 2030 году

Также депутаты рекомендуют правительству принять меры, направленные на обеспечение достижения целевого показателя роста производительности труда в размере 25,4% к 2030 году в отрасли обрабатывающей промышленности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Госдума рекомендует правительству РФ принять меры, направленные на обеспечение достижения целевого показателя роста производительности труда в размере 21% к 2030 году в целом по экономике. Об этом говорится в постановлении Госдумы, принятом по итогам правчаса 14 октября об автоматизации и о повышении производительности труда как факторах социального и экономического развития, с участием вице-премьера Дениса Мантурова, главы Минэкономразвития Максима Решетникова и министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

Также, в частности, депутаты рекомендуют правительству РФ принять меры, направленные на обеспечение достижения целевого показателя роста производительности труда в размере 25,4% к 2030 году в отрасли обрабатывающей промышленности, подготовить предложения о внесении изменений в законодательство РФ, направленных на снятие регуляторных ограничений роста производительности труда в отдельных отраслях экономики, проработать вопрос о внесении изменений в правила предоставления мер господдержки предприятиям промышленной отрасли для оценки эффективности их применения путем установления показателей уровня производительности труда и уровня автоматизации и роботизации производства.

Кроме того, кабмину рекомендуется продолжить работу по развитию такого инструмента промышленной политики, как специальный инвестиционный контракт, включая его новую форму - СПИК 3.0, специализация которого может быть направлена на реализацию проектов, связанных с автоматизацией и роботизацией производственных процессов, обеспечить совместно с субъектами РФ формирование реестра типовых решений (лучших практик) по повышению производительности труда, подготовить предложения о совершенствовании критериев отнесения рабочих мест к высокопроизводительным, включая оценку уровня оснащенности и технологичности рабочего места, применения инструментов автоматизации, роботизации, цифровизации производительности труда.

По мнению депутатов, правительству следует разработать и утвердить меры по популяризации целевого обучения, содействию в трудоустройстве выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования по востребованным в промышленности профессиям (специальностям), субсидированию подготовки рабочих и специалистов для предприятий промышленной отрасли; проработать вопрос о включении промышленной робототехники в перечень электронной (радиоэлектронной) продукции для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов; рассмотреть возможность для расширения потенциального количества участников федерального проекта "Производительность труда" путем снижения критерия по выручке предприятий за предыдущий год (без НДС).