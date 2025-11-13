Путин обратил внимание на проблему опустынивания земель в Астраханской области

Губернатор Игорь Бабушкин заверил, что принимаются необходимые меры

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в беседе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным обратил внимание на ситуацию с опустыниванием земель в регионе.

В открытой части встречи речь шла о мерах поддержки бойцов СВО и их семей - Бабушкин возглавляет профильную комиссию Госсовета. После доклада об этом Путин попросил рассказать, как обстоят дела в Астраханской области. "Мне бы, конечно, хотелось потом послушать и ситуацию в регионе", - сказал он.

Губернатор, в частности, упомянул о росте посевных площадей. "Тем не менее проблема опустынивания земель существует", - указал президент. Бабушкин подтвердил, что это так, и заверил, что принимаются необходимые меры.