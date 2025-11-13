Бюджет Бурятии запланировали с дефицитом в 7,9 млрд рублей

Основные приоритеты республики - социальная поддержка и повышение качества жизни граждан

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала Бурятии рассмотрели в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Дефицит в 2026 году определен на уровне 7,9 млрд рублей, сообщил на очередной сессии министр финансов республики Георгий Мадаев.

"Основные характеристики проекта в 2026 году: доходы - 126,5 млрд рублей, из них 71,5 млрд рублей - это безвозмездные поступления; расходы - 134,4 млрд рублей; дефицит бюджета - 7,9 млрд рублей, 10% от налоговых и неналоговых доходов. <…> На данном этапе планирования прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в 2026 году составляет 54,9 млрд рублей. <…> Для покрытия дефицита республиканского бюджета привлекаются кредиты кредитных организаций", - сказал Мадаев.

Объем государственного долга Бурятии в 2026 году ожидается в объеме 48 млрд рублей или 87,4% от объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета. Наибольшую долю в структуре ожидаемого государственного долга республики составят кредиты кредитных организаций - 64% или 30,7 млрд рублей. Бюджетные кредиты займут 36% или 17,3 млрд рублей.

"Проект закона формировался в непростых геополитических и экономических условиях исходя из прогноза социально-экономического развития Бурятии, основных направлений бюджетной и налоговой политики, - отметил Мадаев. - Бюджетная политика правительства республики на 2026-2028 годы сохраняет преемственность бюджетной политики предыдущего бюджетного цикла и ориентирована на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, безусловное исполнение приоритетных направлений, определенных президентом РФ".

Основные приоритеты бюджета республики - социальная поддержка граждан и повышение качества жизни жителей республики, доступная медпомощь, финансовое обеспечение социальных учреждений, осуществление дорожной деятельности, поддержка сельскохозяйственного производства. Субсидии планируется направить на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы водоема: в 2026 году это 3,3 млрд рублей. Около 2 млрд рублей в 2026 году будет направлено на реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 1,6 млрд рублей - на создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Во втором чтении проект главного финансового документа Бурятии депутаты рассмотрят на следующей очередной сессии в декабре. В 2024 году парламентарии приняли бюджет республики на 2025 год с параметрами: 115,5 млрд рублей - доходная часть, 122 млрд рублей - расходная часть. Дефицит был заложен в объеме 6,5 млрд рублей.