Chery рассматривает Татарстан как площадку для сотрудничества

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Chery рассматривает Татарстан как потенциальную площадку для сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с председателем правления компании Chery Инь Тунъюэ.

Рустам Минниханов находится в рабочей поездкой в Китае.

"На встрече обсудили перспективы компании по развитию. Chery рассматривает Российскую Федерацию, и, в частности, Республику Татарстан, как потенциальную площадку для промышленного, технологического и научного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, компания осуществляет полный производственно-технологический цикл: от научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок до серийного производства и глобальной дистрибуции автомобилей. По итогам объема продаж в 2024 году компания Chery вошла в число 20 крупнейших автопроизводителей мира и заняла лидирующие позиции среди китайских брендов по экспорту.