Банк ДОМ.РФ профинансирует IT-компанию на 4 млрд рублей

Sitronics Group занимается решениями для безопасности и транспорта, сообщили в кредитной организации

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ выдал кредит на 4 млрд рублей IT-компании Sitronics Group, которая занимается решениями для безопасности и транспорта. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию на 4 млрд рублей российской IT-компании Sitronics Group, которая развивает решения для безопасности и транспорта", - отмечается в сообщении.

"С начала 2025 года объем кредитных лимитов банка для технологической сферы вырос вдвое", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, директора блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Банка ДОМ.РФ Александра Аксакова.

IT-компания реализует инфраструктурные проекты в области безопасности и транспорта. По словам вице-президента по финансам Sitronics Group Михаила Третьякова, привлеченные средства позволят ускорить разработку и производство безэкипажных катеров, береговых систем безопасности судоходства и мореплавания.