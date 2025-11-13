Средства "Защитников Отечества" к II чтению бюджета увеличат до 50 млрд рублей

Всего к закону о федеральном бюджете поступило 715 поправок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2026-2028 годы, внесенные депутатами и сенаторами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, предусматривают увеличение финансирования Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" - общий объем фонда на 2026-2028 годы превысит 50 млрд рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе заседания комитета, который начал рассмотрение поправок ко второму чтению проекта бюджета на 2026-2028 годы.

"Всего к закону о федеральном бюджете поступило 715 поправок. Все они были направлены в профильные комитеты, которые дали нам заключения, высказав свое мнение по поводу принятия или отклонения каждой из этих поправок", - сказал он. Макаров отметил, что "ряд поправок был представлен фракциями "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и "Новые люди".

Говоря о поправках "Единой России", которые были внесены депутатами и сенаторами во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, Андрей Макаров напомнил, что "одной из самых важных задач, которая ставилась в постановлении Госдумы, было увеличение финансирования Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". "Благодаря внесенной поправке общий объем финансирования Фонда на 2026-2028 годы превысит 50 млрд рублей", - подчеркнул он.

"Очень важные вопросы, которые поднимались при рассмотрении государственных программ и бюджетов внебюджетных фондов, связаны с повышением доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов. Поправками предлагается профинансировать филиальную сеть в субъектах Российской Федерации в целях повышения доступности этой помощи, а также создание центров высокотехнологического протезирования и комплексной реабилитации участников СВО. Это позволит уже в следующем году создать не менее десяти таких центров", - сказал Макаров.

"Тема, которая постоянно стоит в центре внимания Государственной Думы, это поддержка общероссийских общественных организаций инвалидов. Поправками "Единой России" предлагается увеличение финансирования данных организаций. Одновременно мы считаем необходимым выделить редакциям печатных СМИ и издающим организациям субсидии на реализацию социально значимых проектов для инвалидов по зрению. Речь идет о выпуске книг и изданий. Еще одна важная поправка касается Фонда поддержки семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах и уволенных в запас военнослужащих "Памяти 6-й роты". Поправкой ко второму чтению им будет выделена субсидия. Также предлагается обеспечить дополнительное финансирование Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России", - добавил глава думского комитета.

Поправки в сфере науки, образования и сельского хозяйства

Говоря о блоке поправок в сфере образования и науки, Макаров назвал очень важной темой капитальный ремонт школ. "Нам было важно сохранить или увеличить финансирование по этому направлению. Сразу хочу сказать, что у нас с вами по 2027 году финансирование сохранено на том уровне, что и было запланировано - более 76 млрд рублей, а в 2028 году оно вырастет более чем в два раза", - сообщил он.

Также найдены дополнительные средства на государственную социальную стипендию студентам, финансирование военных учебных центров на базе вузов, доступ к информационным ресурсам для научных образовательных организаций высшего образования в интернете, отметил депутат.

В ходе рассмотрения государственных программ депутаты особое внимание уделили вопросам дорожного строительства и ремонта дорог - в первую очередь, региональных и местных. "Хотя на дорожное строительство достаточно большие средства выделены в первом чтении, хотел бы обратить внимание на то, что нам удалось дополнительно найти на эти цели порядка 85 млрд рублей, даже немножко больше. Хотел бы сказать спасибо правительству в данном случае, потому что они, посмотрев свои резервы, также нашли аналогичную сумму. Таким образом, если эти поправки будут приняты, на региональные и местные дороги будет дополнительно направлено более 170 млрд рублей", - подчеркнул Макаров.

Кроме того, по его словам, в ходе работы над поправками удалось найти дополнительные средства на развитие сельских территорий. "Общая сумма, которая будет направлена на эти цели в случае принятия поправок, превысит 200 млрд рублей", - отметил глава бюджетного комитета. Дополнительные бюджетные ассигнования предлагается также выделить на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса, транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, на льготное кредитование в части сохранения льготной ставки по ранее выданным кредитам, на продолжение программ "Росагролизинга", на льготные тарифы РЖД - в том числе на перевозку сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, вывоз зерна из регионов Сибирского федерального округа.