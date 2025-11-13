Судьям при понижении должности предложили не снижать выплаты после отставки

Секретарь Пленума Верховного суда РФ Олег Зателепин также представил внесенные в Госдуму четыре законопроекта, распространяющие соцгарантии, предусмотренные для судей в России, на судей, работающих и проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Предложение Верховного суда России сохранить объем социальных гарантий судьям при переходе на нижестоящие должности позволит сохранить высококвалифицированных судей в судах. Об этом заявил, представляя законопроект в Госдуме, секретарь Пленума Верховного суда РФ судья Олег Зателепин.

Он напомнил, что по действующему закону "О статусе судей" судьям при уходе в отставку назначается выходное пособие и ежемесячное пожизненное содержание в размере 80% от ежемесячного вознаграждения на последней должности и по последнему месту работы.

"Этот механизм не учитывает, что некоторые судьи ранее могли замещать вышестоящие должности и имели право на выплаты в большем размере, чем по последней должности, и приводит к тому, что при прекращении полномочий председателя суда или заместителя председателя суда указанные лица отказываются от продолжения работы в том же суде в качестве судьи и уходят в отставку, чтобы не лишиться соответствующих гарантий, на которые они [уже] приобрели право, работая на вышестоящих должностях", - подчеркнул он. По тем же причинам многие судьи отказываются становиться председателями нижестоящих судов.

Предложенный Верховным судом законопроект предлагает сохранить за судьями право на ежемесячное пособие после ухода в отставку в размере, учитывающем их работу на вышестоящей должности независимо от перехода в нижестоящий суд или прекращения полномочий председателя суда или заместителя председателя суда при продолжении работы в качестве судьи. Аналогичный порядок предусмотрен и для судей, возвращенных из отставки.

"Таким образом, принятие законопроекта предоставит судьям, имеющим соответствующий стаж и квалификацию, возможность продолжить работу в суде на нижестоящей должности или перейти в нижестоящий суд на руководящие должности с сохранением объема социальных гарантий, право на которые они приобрели ранее, и позволит сохранить в судебной системе подготовленные кадры, чтобы они продолжали осуществление правосудия", - подчеркнул Зателепин.

Он напомнил, что такой механизм используется и в других законах, например, законодательство о пенсионном обеспечении военнослужащих и соответствующее постановление правительства предусматривают возможность тем военнослужащим, которые в силу определенных обстоятельств были переведены на нижестоящие должности, получать после отставки выплаты по вышестоящей должности.

Гарантии судьям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Зателепин также представил внесенные в Госдуму Верховным судом четыре законопроекта, распространяющие социальные гарантии, предусмотренные для судей в РФ, на судей, работающих и проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, законопроектами устанавливаются порядок исчисления для судей этих четырех регионов выслуги лет для установления ежемесячной доплаты, порядок исчисления стажа работы и назначения ежемесячного пожизненного содержания и выходного пособия. Так, в выслугу лет им будут засчитываться периоды работы на должностях судей судов СССР, Украины, а также ДНР и ЛНР до их присоединения к РФ. Предлагается также включать в выслугу лет период их работы на должностях в аппарате суда, требующих высшего юридического образования, а также время работы в качестве прокурора, следователя или адвоката.