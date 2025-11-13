Суд ЕС постановил, что джин не может быть безалкогольным

© Sarah Mason/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Суд Европейского союз запретил продавать на территории объединения напитки под наименованием "джин", если в них не содержится алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции ЕС.

Германская Ассоциация социальной конкуренции, борющаяся с противоправными практиками производителей, подала в Германии в суд против компании PB Vi Goods, которая продавала "безалкогольный джин". В организации заявляли, что по законам ЕС джин может быть произведен только на основе этилового спирта с добавлением ягод можжевельника, содержание алкоголя должно составлять не менее 37,5%. Германские судьи перенаправили дело в Суд ЕС.

"Суд считает, что в праве ЕС есть четкий запрет на продвижение и маркировку подобных напитков как "безалкогольный джин" в силу того факта, что этот напиток не содержит алкоголя. Тот факт, что юридически признанное наименование "джин" сопровождается термином "безалкогольный", в данном отношении не имеет значения", - приводит пресс-служба решение суда. В суде при этом добавили, что PB Vi Goods может продавать свой напиток, но только под другим названием.

Как пишет издание Politico, такое решение может возыметь "далеко идущие последствия для растущего сегмента производителей, ориентированных на сторонников здорового образа жизни". Суд ЕС периодически принимает подобные решения. В 2017 году он запретил маркировать как молочные продукты, произведенные исключительно из белков растительного происхождения.