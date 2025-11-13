ЦБ продлил полномочия Савицкой на посту финуполномоченного по правам потребителей финуслуг

Она была впервые назначена на должность финансового уполномоченного 1 января 2021 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Совет директоров Банка России продлил полномочия Татьяны Савицкой в должности финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах кредитной кооперации, страхования, деятельности кредитных организаций, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение продлить с 1 января 2026 года полномочия Татьяны Михайловны Савицкой в должности финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах кредитной кооперации, страхования, деятельности кредитных организаций, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов", - говорится в сообщении.

Согласно закону, финансовый уполномоченный назначается советом директоров Банка России по предложению главного финансового уполномоченного сроком на пять лет. Савицкая была впервые назначена на должность финансового уполномоченного 1 января 2021 года.