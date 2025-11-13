Сергея Катырина переизбрали главой ТПП РФ на пять лет

Он возглавляет палату с марта 2011 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Делегаты IX съезда Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ переизбрали 71-летнего Сергея Катырина главой палаты на очередной пятилетний срок.

"Решение принято единогласно", - огласил решение председатель совета ТПП РФ Борис Иванов.

Катырин возглавляет ТПП РФ с марта 2011 года, переизбирался в 2016 и 2021 годах.

"Пролонгация полномочий означает, что он [Катырин] продолжит руководить предпринимательским объединением в 2026-2030 годах", - сообщили в пресс-службе ТПП.

Торгово-промышленная палата РФ является крупнейшей институциональной площадкой, представляющей интересы предпринимателей на федеральном и региональном уровнях. "В систему ТПП входят 130 территориальных торгово-промышленных палат, более 270 предпринимательских союзов, работающих на федеральном уровне, и около 800 - на региональном. Всего сеть объединяет свыше 57 тыс. организаций различных форм собственности, включая малый, средний и крупный бизнес", - отмечается в сообщении.

При этом палата имеет сеть зарубежных представительств более чем в 40 странах и является учредителем 76 двусторонних деловых советов по сотрудничеству с иностранными государствами. "Эти структуры обеспечивают развитие кооперации, сопровождение международных проектов и продвижение российской продукции на внешних рынках", - подчеркнули в ТПП.

Высшим руководящим органом ТПП РФ является съезд, который созывается не реже одного раза в пять лет.