Росатом с опережением сроков изготовил топливо для атомного ледокола "Чукотка"

В состав комплекта входят тепловыделяющие сборки, поглощающие элементы компенсирующих групп, стержни аварийной защиты и гильзы для системы управления и защиты

Ледокол "Чукотка" © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Ядерное топливо для строящегося атомного ледокола "Чукотка" изготовлено в Росатоме. Как сообщает пресс-служба ТВЭЛ (топливный дивизион госкорпорации), топливо изготовлено с опережением сроков, предусмотренных договором.

Активные зоны для двух атомных реакторов ледокола "Чукотка" изготовлены на Машиностроительном заводе в городе Электростали (АО "МСЗ", предприятие топливного дивизиона) с опережением сроков, предусмотренных договором, сообщает пресс-служба. В состав комплекта входят тепловыделяющие сборки, поглощающие элементы компенсирующих групп, стержни аварийной защиты и гильзы для системы управления и защиты. Изделия получили сертификат от Российского морского регистра судоходства и будут направлены для загрузки в реакторы правого и левого бортов ледокола "Чукотка" на Балтийский завод в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ТВЭЛ. Следующим этапом проекта будет изготовление ядерного топлива для других строящихся ледоколов этой серии - УАЛ "Ленинград" и "Сталинград".

Универсальный атомный ледокол (УАЛ) "Чукотка" - пятое судно проекта 22220, строящееся по заказу госкорпорации "Росатом". Ледоколы проекта 22220 - самые большие и мощные в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Ледоколы оснащены реакторными установками РИТМ-200, которые относятся к четвертому поколению реакторов гражданского судового класса. Интегральная установка РИТМ-200 включает два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Ее основное преимущество - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. В настоящее время в составе российского атомного флота уже действуют четыре универсальных атомных ледокола проекта 22220: "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия".

Основные характеристики УАЛ "Чукотка": мощность - 60 МВт; скорость хода - 22 узла (по чистой воде); длина габаритная - 173,3 м; ширина - 34 м; высота - 52 м; осадка - 10,5 м/9,03 м; ледопроходимость - до 3 м; назначенный срок службы - 40 лет, численность экипажа - 54 человека.