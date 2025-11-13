В России рынок ИИ растет примерно на 30% в год



МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Темпы роста российского рынка ИИ-технологий составляют примерно 30% в год, он исчисляется в миллиардах рублей, заявила начальник управления президента РФ по развитию ИКТ Татьяна Матвеева.

Мировой рынок ИИ уже достиг $243 млрд в 2025 году, рассказала она. Такая цифра также недавно называлась в отчете "Сбертеха". Годовой рост глобального рынка - 30%, добавила Матвеева.

"Российский рынок ИИ не отстает: у него такой же, примерно, ежегодный 30-процентный прирост, и он тоже исчисляется в миллиардах рублей", - сказала она на форуме "Цифровые решения.

В связи с этим можно констатировать, что ИИ-технологии плотно вошли в жизнь людей, резюмировала Матвеева.