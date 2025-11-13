Глава ТПП: санкции против России в ближайшие годы полностью не снимут

Сергей Катырин отметил, что за последние годы предприятия адаптировались к новым условиям, выстроили альтернативные логистические и финансовые цепочки и сохранили устойчивость

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Санкции против России в ближайшие пять лет полностью не снимут. Бизнесу и государству необходимо исходить из того, что работа в условиях ограничений станет нормой на ближайшие годы. Об этом заявил журналистам президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в кулуарах IX съезда Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

"В ближайшее время, даже те же пять лет, я не думаю, что санкции все снимут. Потому что их столько наворочили - там больше 30 тыс., по-моему, уже на сегодняшний день. Вряд ли все они сразу исчезнут. Поэтому сложности останутся. Какие-то, можно говорить, ослабевать, какие-то останутся достаточно надолго", - сказал он.

Катырин отметил, что несмотря на сохраняющееся давление, российский бизнес продолжит развиваться как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Глава ТПП подчеркнул, что за последние годы предприятия адаптировались к новым условиям, выстроили альтернативные логистические и финансовые цепочки и сохранили устойчивость.

"Бизнес российский будет двигаться и развиваться. Да, сейчас период охлаждения, ставка остается высокой, но все это преодолимо. Мы будем работать и двигаться вперед", - отметил глава палаты.

Катырин также напомнил, что инструменты, выработанные в период пандемии и в условиях санкционного давления, будут и дальше усиливаться, включая меры по защите интересов предпринимателей, продвижению российских компаний за рубеж и расширению системы расчетов с дружественными странами.