Европейский инвестбанк предоставит украинскому "Нафтогазу" €127 млн

По словам главы компании Сергея Корецкого, эти средства предоставлены Европейским союзом при финансовой поддержке кабмина Норвегии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит украинской компании "Нафтогаз" грант на сумму €127 млн. Об этом сообщил глава компании Сергей Корецкий

"Группа "Нафтогаз" и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заключили грантовое соглашение на €127 млн", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Корецкого, эти средства предоставлены Европейским союзом при финансовой поддержке кабмина Норвегии. "Они будут направлены на импорт дополнительных объемов газа, чтобы компенсировать потери собственной добычи", - пояснил глава "Нафтогаза".

Проблема газового дефицита на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". С начала июля Украина впервые стала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию до границы с Украиной в Одесской области. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам.