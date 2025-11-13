"Автостат" фиксирует рост сроков владения легковыми авто

Исполнительный директор агентства Сергей Удалов назвал увеличение срока владения машиной плохим трендом для рынка и для сектора автострахования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сроки владения легковым автомобилем в России увеличиваются, говорится в сообщении "Автостата" со ссылкой на исполнительного директора Сергея Удалова.

"Если в 2019 году 15% машин меняли своего владельца за три-семь лет, то сейчас, судя по данным за девять месяцев 2025 года, автомобили в возрасте трех-семи лет поменяли только 9% владельцев", - отмечается в сообщении.

Эксперт назвал увеличение срока владения машиной плохим трендом для рынка и для сектора автострахования.

По словам Удалова, среди других характерных сейчас рыночных трендов - рост доли новых кредитных автомобилей, снижение накопленных в 2024 году стоков машин, а также уменьшение доли китайских производителей.