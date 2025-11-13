Чернышенко призвал губернаторов взять на особый контроль строительство школ

В аппарате вице-премьера напомнили, что за невыполнение результатов по завершению капремонтов установлена дополнительная финансовая ответственность

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Главы российских субъектов должны взять на особый контроль строительство образовательной инфраструктуры. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В координационном центре правительства РФ под председательством Чернышенко прошло совещание по вопросам рисков в 2025 году строительства и капремонта объектов образования. В совещании приняли участие представители регионов, где выполнение сроков строительства и капитального ремонта объектов образования задерживается.

"В этом году запланировано завершение работ по капитальному ремонту около 1,5 тыс. зданий общеобразовательных, профессиональных и дошкольных образовательных организаций, а также ввод 58 объектов строительства. Минпросвещения России сформирован реестр из 28 объектов с вновь выявленными рисками неввода до конца года. На сегодня задача глав субъектов - не просто констатировать проблемы, а сформировать конкретные, адресные поручения с четкими контрольными датами и ответственными", - приводят в аппарате вице-премьера его слова.

По информации Минпросвещения России, ранее в 2025 году уже принималось решение о переносе срока ввода 77 новых объектов строительства школ и 55 объектов капремонта на 2026 год.

"Масштабные программы строительства и капитального ремонта объектов образования с первых дней 2025 года находятся на нашем практически ежедневном контроле. В проекте государственного бюджета предусмотрены все необходимые средства на реализацию инфраструктурных программ. Большинство регионов в срок исполняют взятые на себя обязательства. И нам важно быть уверенными, что все будет исполнено в полном объеме", - приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения России Сергея Кравцова.

За невыполнение результатов по завершению капремонтов установлена дополнительная финансовая ответственность, введены нормы об уменьшении объемов субсидий на следующий год при сохранении обязательств регионов, напомнили в аппарате Чернышенко.