Молдавия построит три новые линии электропередачи с Румынией и Украиной

Премьер-министр республики Александр Мунтяну провел переговоры с румынским коллегой Илие Боложаном

БУХАРЕСТ, 13 ноября. /ТАСС/. Молдавия построит три новые линии электропередачи с Румынией и Украиной. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну по итогам переговоров с румынским коллегой Илие Боложаном, в ходе которых были обсуждены проекты взаимного сотрудничества. Заявления премьеров транслировались на сайте правительства Румынии.

"Кроме трех линий, ввод в строй которых запланирован до 2028 года, из которых линия Вулкэнешть - Кишинев закончена практически уже на 90%, мы говорим о новых проектах взаимного подключения с Румынией и Украиной: Вулкэнешть - Смырдан, Комрат - Смырдан и Вулкэнешть - [украинский город в Одесской области] Арциз", - сказал он.

"Из уязвимого потребителя Молдова превратилась в активного регионального и ключевого партнера в вертикальном газовом коридоре, который соединяет Грецию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину, - продолжал Мунтяну. - Мы хотим расширять сотрудничество. Для нас важен контракт, подписанный летом между [молдавской компанией] Energocom и [румынской] OMV Petrom для получения доступа к [периметру газового месторождения на шельфе Черного моря] Neptun Deep. Мы также выразили намерение участвовать в реконструкции следующего блока [румынской АЭС] в Чернаводэ".

В свою очередь, румынский премьер назвал некоторые объекты успешного взаимного сотрудничества, среди которых - "взаимное подключение таких энергетических и транспортных инфраструктур, как линия электропередач Сучава - Бельцы, ремонт и электрификация железнодорожной ветки Яссы - Унгены на основе европейских фондов, строительство моста в Унгенах, который будет связан с автострадой А8 - первый мост через Прут, построенный за последние 60 лет". "Уже подписаны двусторонние соглашения по введению скоординированного контроля на определенных пограничных пунктах и ведется работа над развитием инфраструктуры, чтобы обеспечить упрощенный транзит между Румынией и Республикой Молдова", - сказал Боложан.

Визит в Румынию - первая зарубежная поездка нового молдавского премьера. Мунтяну уже был принят президентом Румынии Никушором Даном, в его программе - встречи со спикерами обеих палат румынского парламента Мирчей Абрудяном и Сорином Гриндяну, а также с хранителем короны Румынии, принцессой Маргаретой.