В России в III квартале совершили более 460 тыс. мошеннических операций

При этом объем хищений остался практически на прежнем уровне и составил 8,2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Количество успешных мошеннических операций с денежными переводами в России в III квартале 2025 года резко возросло. Злоумышленники совершили 460,1 тыс. хищений, что на 51% превышает средние показатели. Об этом сообщил Банк России в своем обзоре.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

В III квартале злоумышленникам удалось совершить 460,1 тыс. мошеннических операций, что на 51% больше по сравнению со средним значением за последние 4 квартала", - отметил регулятор.

При этом объем хищений остался практически на прежнем уровне и составил 8,2 млрд рублей. Всего же в июле-сентябре банки отразили 28,5 млн попыток совершения мошеннических операций.

В регуляторе связали рост числа обращений от клиентов с досрочным внедрением крупными банками в мобильные приложения специального сервиса для информирования о мошенничестве. С октября наличие такого функционала стало для них обязательным.

Банк России также сообщил о блокировке с июля по сентябрь 17,3 тыс. телефонных номеров злоумышленников и 7,8 тыс. принадлежащих им интернет-ресурсов.