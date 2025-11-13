Совкомбанк рассматривает возможность участия в фонде страхования ИИС

Ключевым условием является экономическая эффективность механизма для всех участников, подчеркнул руководитель департамента брокерского обслуживания банка Игорь Лаухин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Совкомбанк рассматривает возможность участия в создаваемом фонде страхования индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом в рамках Уральского форума НАУФОР в Екатеринбурге заявил руководитель департамента брокерского обслуживания банка Игорь Лаухин.

"Мы готовы принять участие в этом эксперименте. При этом наш опыт показывает, что для клиентов надежность и репутация финансовой организации также являются важными факторами выбора. Система страхования в этом случае станет дополнительной гарантией", - отметил он.

Лаухин, отвечая на вопрос о размерах взносов в такой фонд, подчеркнул, что ключевым условием является экономическая эффективность механизма для всех участников. "Взносы должны быть организованы так, чтобы это было эффективно для брокера и в конечном счете положительно сказывалось на доходности наших клиентов", - добавил он.

Луханин также выразил мнение, что сейчас для ЦФА нет специального тестирования - доступ имеют либо квалифицированные инвесторы, либо действуют ограничения. "Мы считаем, что ЦФА необходимо тестировать по аналогии с обычными инструментами фондового рынка", - отметил он.

"Нужно выстраивать систему, позволяющую клиентам узнавать о сложных инструментах и пробовать их в ограниченном масштабе. Теоретические знания не заменят реального опыта", - заключил руководитель департамента брокерского обслуживания банка.