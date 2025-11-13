Объем хищений средств у россиян в III квартале года составил 8,2 млрд рублей

Этот показатель почти на 260 млн рублей превышает среднее значение за последние четыре квартала, отметили в ЦБ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Объем хищений денежных средств у клиентов российских банков в III квартале 2025 года составил 8,2 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре Банка России об инцидентах информационной безопасности.

Согласно данным регулятора, этот показатель почти на 260 млн рублей превышает среднее значение за последние четыре квартала. За отчетный период банки зафиксировали более 460 тыс. несанкционированных операций без согласия клиентов - на 50% больше среднегодового уровня. Наибольшие суммы потерь пришлись на переводы через систему быстрых платежей и дистанционное банковское обслуживание, где ущерб составил около 5,8 млрд рублей в совокупности. Еще почти 2 млрд рублей пришлось на операции с банковскими картами.

Как отмечает ЦБ, большинство случаев связано с методами социальной инженерии, когда граждан убеждают самостоятельно переводить средства мошенникам.