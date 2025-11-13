ЦБ: банки РФ в III квартале предотвратили хищения на 3,5 трлн рублей

Это на 786 млрд рублей меньше, чем среднее значение за предшествующие четыре квартала, говорится в "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские банки в III квартале 2025 года предотвратили хищений на 3,5 трлн рублей. Об этом говорится в "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств", опубликованном Банком России.

Так, по данным ЦБ, объем предотвращенных операций без добровольного согласия клиента в III квартале 2025 года составил 3,51 трлн рублей, что на 786 млрд рублей меньше, чем среднее значение за предшествующие четыре квартала.