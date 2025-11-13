Дипломаты России и Турции обсудили ситуацию на энергорынках

В турецком МИД отметили, что были затронуты вопросы деятельности экономических и финансовых организаций, в частности, ОЧЭС, Группы двадцати и ВТО

СТАМБУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Замглавы российского МИД Александр Панкин обсудил на консультациях в Анкаре вопросы деятельности Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), G20, Всемирной торговой организации, ситуацию на энергорынках. Об этом сообщил турецкий МИД в Х.

"Заместитель министра иностранных дел [Турции] Беррис Экинджи провела в Анкаре консультации с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Александром Панкиным. Обсуждены вопросы деятельности экономических и финансовых организаций, в частности, ОЧЭС, Группы двадцати и ВТО, а также ситуация на энергетических и сырьевых рынках", - говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.