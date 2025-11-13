Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ в III квартале увеличилась до 28,3%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Доля нерезидентов в суверенных еврооблигациях РФ за III квартал 2025 года составила 28,3%, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

По итогам II квартала 2025 года эта доля находилась на уровне 28%.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, который принадлежит нерезидентам, по номинальной стоимости за III квартал вырос на $0,065 млрд - до $9,313 млрд.

По итогам третьего квартала 2024 года доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ составляла 44%, а принадлежащий им объем еврооблигаций - $14,399 млрд.