Еврокомиссар Домбровскис: финансирование Украины из бюджета ЕС невозможно

Для этого необходимо вносить корректировки в текущий многолетний бюджетный план Евросоюза, заявил еврокомиссар по экономике

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис © Hannah McKay/ WPA/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Финансирование Киева из бюджета Евросоюза невозможно. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам.

"В текущем многолетнем бюджетном плане ЕС (на 2021-2027 годы - прим. ТАСС) нет пространства для финансирования Украины. Для этого потребуется в него вносить корректировки", - сказал он.

На практике внесение корректировок в текущий семилетней бюджетный план ЕС требует единогласия всех стран сообщества и повышения взносов в бюджет ЕС государств сообщества, что почти неосуществимо.

Ранее Домбровскис сообщил, что ввиду неплатежеспособности Украины и крайне высоких рисков невозврата Киевом кредитов, что ведет к очень высоким процентным ставкам, ЕС и МВФ более не могут привлекать коммерческие кредиты для этой страны, обслуживание которых также осуществляется за счет внешней финансовой помощи. По словам Домбровскиса, единственной возможностью финансирования Украины в 2026-2027 годах являются грантовые или безвозмездные схемы, для реализации которых страны ЕС могут попытаться экспроприировать активы России или самостоятельно брать госзаймы и обслуживать их, тратя деньги на Украину.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, которой будет прикрыта экспроприация активов России, это будет воровством. Посол предупредил, что ответные действия России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".