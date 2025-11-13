Эксперт Мамчур: ушедшим из РФ иностранным IT-вендорам будет сложно вернуть доверие

Если есть какой-то страшный сон российского разработчика, то он выглядит именно так - это возвращение международных вендоров с бесплатными деньгами, подчеркнула директор по стратегическому развитию "Ростелекома"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Иностранным ИТ-вендорам, после ухода с российского рынка в 2022 году, придется серьезно поработать над возвращением доверия со стороны российских IT-компаний, "горячий прием" им никто оказывать не будет. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС вице-президент, директор по стратегическому развитию "Ростелекома" Алеся Мамчур.

"Мне кажется, что если есть какой-то страшный сон российского разработчика, то он выглядит именно так - это возвращение международных вендоров с бесплатными деньгами, большими IT-командами, качественной разработкой, с возможностью распределить затраты на разработку на весь мир, а не только на одну страну. Я, честно, могу сказать, если они вдруг решат вернуться, им придется очень серьезно поработать над возвращением доверия", - сказала Мамчур.

Она напомнила, что после ухода иностранных вендоров в 2022 году российские компании остались один на один с текущими проблемами. "Партнеры так себя не ведут. Поэтому, конечно же, я уверена в этом, что никто им здесь горячий прием оказывать не будет", - добавила она.

Мамчур отметила, что в случае, если зарубежные компании в части телекома решат вернуться, то речь, безусловно, будет идти о локализации технологий, о производстве в России, о передаче и трансфере ключевых технологий в РФ. "То есть, никто и никогда больше не поставит под удар технологическую безопасность и бесперебойную работу сетей", - заключила она.