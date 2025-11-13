VK: цифровой ID в Max готов к подтверждению возраста при онлайн-продажах

Вице-президент холдинга Фарит Хуснояров отметил, что в мессенджере имеется техническая возможность идентифицировать человека в момент покупки и в момент передачи ему товара с помощью цифрового ID

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Цифровой аналог бумажных документов цифровой ID в национальном мессенджере Max технически готов к возможности реализации подтверждения возраста человека при онлайн-продаже там, где это необходимо. Об этом сообщил в ходе форума "Цифровые решения" вице-президент VK Фарит Хуснояров.

"Технически цифровой ID в Max полностью готов поддержать сценарий онлайн-продажи, где требуется идентификация возраста покупателя", - сказал он.

Хуснояров отметил, что в Max имеется техническая возможность идентифицировать человека в момент покупки и в момент передачи ему товара с помощью цифрового ID.

Цифровой ID - аналог бумажных документов. Некоторые ретейлеры уже запускают такую возможность на кассах самообслуживания.