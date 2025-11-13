В России предложили ввести маркировку сумок

Это поможет поддержать честных производителей и привлечь дополнительные средства в бюджет, подчеркнул председатель "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Маркировка сумок и галантереи позволит уменьшить распространение контрафакта, поможет поддержать честных производителей и привлечь дополнительные средства в бюджет. Такое мнение выразил председатель "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов на совещании в Совете Федерации по вопросам развития механизмов защиты прав потребителей и снижения доли нелегального оборота товаров.

"Сумки и галантерея - слабое звено легпрома, зона с высоким риском "серых" поставок. По данным НИУ ВШЭ, благодаря маркировке нелегальный оборот в одежде и текстиле уже снизился на 30,6%. И эта тенденция продолжится, если расширить работу "Честного знака". Равные условия для честных игроков и защита интересов потребителей - в приоритете. Поэтому логичным шагом становится распространение цифровой маркировки на сумки и галантерею. Это позволит убрать с полок контрафакт, поддержать честных производителей и розницу и дать бюджету дополнительные доходы за счет легализации оборота", - сказал Павлов.

По его словам, этот сегмент остается уязвимым: высокая маржа, быстрый оборот и активные онлайн-продажи привлекают недобросовестных продавцов, которые предлагают подделки известных брендов и товары без какой-либо документации. Зачастую при изготовлении используются токсичные материалы. Павлов добавил, что при введении цифровой маркировки у потребителя появится возможность проверять товар перед покупкой в приложении "Честный знак". В пару кликов там можно подать жалобу, если с товаром что-то не так - она будет рассмотрена контрольно-надзорными органами.