Индекс РТС ускорил рост после публикации ЦБ официальных курсов валют

Индекс РТС находился на уровне 991,66 пункта, а индекс Мосбиржи составил 2 537,3 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Индекс РТС ускорил рост, свидетельствуют данные Мосбиржи. Такая динамика отмечен после публикации Банком России официальных курсов валют. Регулятор понизил курс доллара на 14 ноября до 80,6 рубля, евро - до 93,7 рубля, юаня - до 11,32 рубля.

По данным на 17:39 мск, до публикации курсов валют, индексы РТС и Мосбиржи росли на 0,14% - до 984,32 и 2 539,84 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 17:56 мск индекс РТС ускорил рост и находился на уровне 991,66 пункта (+0,89%), индекс Мосбиржи рос до 2 537,3 пункта (+0,04%).