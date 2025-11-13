В Петербурге ожидается 1,7 трлн рублей инвестиций до конца 2025 года

В экономику города уже вложено более 593 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Петербурга может вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с прошлым годом. По итогам 2025 года ожидается объем привлеченных инвестиций свыше 1,7 трлн рублей, сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов.

"Мы ожидаем рост по сравнению с прошлым годом. Мы преодолеем планку 1,7 трлн рублей инвестиций за 2025 год. В 2026 году мы видим более сдержанные темпы роста объема инвестиций. Темп будет чуть ниже, чем в этом году. В этом году мы ожидаем рост 10% по сравнению с прошлым годом", - отметил он.

По его словам, в 2025 году в экономику города уже вложено более 593 млрд рублей инвестиций. При этом доля собственных средств предприятий составила 63% (312,1 млрд рублей), доля привлеченных средств - 37,1% (184,1 млрд рублей).

В 2024 году в городе объем инвестиций в основной капитал составил 1,529 трлн рублей.