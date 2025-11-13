"Россети" подключили к сетям новую ледовую арену в Перми

Потребитель получил из сети почти 1 МВт мощности

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты "Россети Урал" завершили строительство сетевой инфраструктуры для электроснабжения ледового комплекса "Красная машина". Он находится в левобережной части Перми в жилом микрорайоне "Ива", каждый квартал которого посвящен своему виду спорта, сообщили в компании.

"Энергетики установили блочную комплектную трансформаторную подстанцию, проложили кабельные линии электропередачи 0,4-6 кВ, пройдя существенную часть трассы под землей методом горизонтально направленного бурения. Потребитель получил из сети почти 1 МВт мощности", - говорится в сообщении.

Как отметили в ПАО "Россети", "Красная машина" - один из приоритетных спортивных проектов Перми. Комплекс площадью около 9 тыс. кв. м. будет располагать двумя катками, тренажерным и спортивным залами. Кроме того, в здании будет создана первая в Пермском крае профессиональная дорожка для керлинга.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 42 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.