"Новатэк": ЕС будет сложно заместить 18% импорта сжиженного газа с "Ямала СПГ"

География мирового потребления СПГ продолжает расширяться, отметил начальник управления по связям с инвесторами компании Александр Назаров

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Продукция завода "Ямал СПГ" обладает высокой конкурентоспособностью на глобальном рынке, и в случае ограничений со стороны Европы ей будет сложно его заместить. Об этом заявил начальник управления по связям с инвесторами "Новатэка" Александр Назаров на инвестфоруме "Россия зовет!".

Как отметил представитель компании, европейским странам предстоит решить сложную задачу по поиску альтернативных источников для замещения значительных объемов российского сжиженного природного газа (СПГ).

"Сначала рынкам нужно будет определиться, чем они нас будут замещать. Импорт СПГ растет каждый год. Европа теперь потребляет весь СПГ, который только можно. Ямал, по данным европейской статистики, поставлял 17-18% в Европу, физически заместить этот объем крайне сложно", - констатировал Назаров. Он подчеркнул, что география мирового потребления СПГ продолжает расширяться, отмечая растущий спрос со стороны таких стран, как Египет.

Представитель "Новатэка" указал на ключевые конкурентные преимущества российской продукции. "Мы являемся одним из самых - наряду с Катаром - низкозатратных производителей СПГ в мире. При любом сценарии развития наш продукт будет конкурентоспособен на любом рынке", - заявил он.

По словам Назарова, себестоимость добычи газа компанией составляет около $0,07 за Mbtu (миллионы британских тепловых единиц - прим. ТАСС), в то время как американские производители, не обладающие вертикально интегрированной структурой, приобретают газ на спотовом рынке по цене около $4 за Mbtu. Кроме того, арктические СПГ-заводы имеют более высокую эффективность по сжижению по сравнению с предприятиями, расположенными в регионах с жарким климатом.

"Мы сможем найти новых потребителей в случае, если какие-то потребители решат, что они смогут отказаться. Но вопрос - смогут ли они физически отказаться, а если смогут, то мы без проблем найдем новых потребителей", - резюмировал Назаров.

Ранее Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций анонсировал поэтапный отказ от закупок российского СПГ. Первый этап ограничений вступит в силу в апреле 2026 года, полный запрет запланирован на 1 января 2027 года.

О форуме

В 2025 году инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" впервые проходит в пяти городах России. Первой площадкой форума стал Санкт-Петербург (24 сентября), за ним - Екатеринбург (7 октября), Казань (28 октября) и Краснодар (13 ноября). Завершится форум традиционным двухдневным мероприятием в Москве (2-3 декабря).

ТАСС выступает информационным партнером форума.