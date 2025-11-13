На Украине планируют упростить правила трудоустройства для иностранцев

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко отметил, что предполагается вместо двух отдельных документов выдавать единственное разрешение, которое сразу дает право и жить, и работать в стране

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины намерено упростить правила трудоустройства для иностранных граждан. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Кабмин согласовал законопроект, который должен сделать процедуру получения разрешений на работу и проживание для иностранцев проще", - написал он в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что предполагается вместо двух отдельных документов выдавать единственное разрешение, которое сразу дает право и жить, и работать на Украине. "Также планируют создать государственный онлайн-портал, где украинские работодатели будут публиковать вакансии, а иностранцы смогут подавать заявления на разрешение дистанционно", - добавил депутат.

Украина с момента получения независимости переживает серьезные демографические проблемы. По оценкам Института демографии и социальных исследований, на подконтрольных Киеву территориях в настоящее время проживают от 25 до 28 млн человек. Директор учреждения Элла Либанова ранее заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживали около 52 млн человек. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн человек. В настоящий момент в стране трое умерших приходятся на одного новорожденного.

В октябре президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов дал прогноз, согласно которому власти Украины должны будут привлечь 10 млн трудовых мигрантов, чтобы поддерживать экономику страны. В начале ноября глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявил, что страна испытывает дефицит кадров на уровне 30%. В этой связи работодатели в настоящее время все активнее приглашают на незакрытые вакансии трудовых мигрантов, в стране все охотнее выдают разрешения на работу иностранцам.