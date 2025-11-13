Эксперт Иванов: лесную отрасль нужно развивать с опорой на биотехнологии замкнутого цикла

По словам вице-президента ПАО "Сегежа Групп", акцент должен быть перенесен на получение сразу целевых продуктов, например, микроцеллюлозы, лигнинов и танинов, а также древесных волокон для фэшн-индустрии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сокращение международных товарных потоков вследствие протекционизма и глобальный спад торговли негативно сказываются на лесной отрасли как в России, так и за ее пределами. В этих условиях особенно важным становится инновационное развитие отрасли с опорой на биотехнологии замкнутого цикла, рассказал ТАСС член правления, вице-президент ПАО "Сегежа Групп" Николай Иванов по итогам участия в 83-й сессии Комитета по лесам и лесной отрасли Европейской экономической комиссии ООН.

"На сессии прозвучали объективные оценки глобального рынка. Эксперты единодушны в том, что переход от глобализации к протекционизму привел к сокращению международных товарных потоков. Последствия введения тарифных ограничений и санкционных мер очевидны. Более того, глобальный спад торговли оказывает негативное влияние на лесную отрасль, причем не только российскую, но и мировую. В этих условиях особенно важно внедрять современные подходы к инновационному развитию отрасли с опорой на биотехнологии замкнутого цикла", - рассказал собеседник агентства, являвшийся участником российской делегации на сессии.

По словам эксперта, акцент должен быть перенесен на получение сразу целевых продуктов, например, микроцеллюлозы, лигнинов и танинов, а также древесных волокон для фэшн-индустрии. Одновременно будет происходить самообеспечение электроэнергией от производственных процессов.

"Таким образом, лесопромышленный комплекс напрямую встраивается в концептуально новую для себя цепочку производственных связей с текстильной, косметической, лакокрасочной, полимерной, упаковочной, мебельной и строительной промышленностью. Для России, с ее уникальными лесными ресурсами, такая смена парадигмы развития леспрома может стать решением целого ряда задач, и не только ЛПК", - считает эксперт.

О сессии

Во время сессии участники обсудили актуальные вопросы в сфере сохранения и воспроизводства лесов. Также они заслушали доклад о бореальных лесах с акцентом на их важной экологической, экономической и социальной ролях. Страны-члены ЕЭК ООН договорились, что бореальные леса станут одним из основных приоритетов работы комиссии в 2027-2030 годов.

Отдельную дискуссию посвятили обзору лесных рынков. В итоговом заявлении по рынкам лесных товаров учтена значительная часть замечаний российской стороны, в том числе ПАО "Сегежа Групп".

"Участие в работе сессии имеет большое значение для всех стран-членов ЕЭК ООН с точки зрения защиты государственных интересов в лесной отрасли. Кроме того, это важная площадка для обмена опытом, выявления лучших практик работы лесного хозяйства, поиска совместных решений по дальнейшему развитию лесного сектора", - отметил заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов, слова которого привела пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.